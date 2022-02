Osimhen, no del Napoli al Tottenham: Spurs ci riproveranno con 80 milioni

Il Napoli ha detto no alla prima offerta del Tottenham per Victor Osimhen. Questo quanto si legge oggi dall'edizione Sport del Sun, che riporta il movimento del club inglese nelle scorse settimane. Gli Spurs avrebbero provato a convincere il club azzurro già per gennaio, ma visto l'iniziale rifiuto proveranno nuovamente a farsi sotto in estate per l'attaccante nigeriano.

Secondo il quotidiano inglese, il Tottenham potrebbe mettere sul piatto per Osimhen in estate fino a 70 milioni di sterline, circa 80 milioni di euro per strappare a Luciano Spalletti l'ex Lille. Quello del nigeriano è uno dei primi nomi sulla lista del mercato di Antonio Conte e del club, che chiederà al Napoli un nuovo incontro nei prossimi mesi per definire l'eventuale strategia.