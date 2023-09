Osimhen giocherà titolare contro l'Udinese ma vuole chiarimenti dal social media manager

Permaloso e irascibile, Victor Osimhen ha davvero perso la calma quando ha visto il video su TikTok che lo prendeva in giro sul rigore sbagliato a Bologna. Da qui l'intervento di fuoco del suo agente e la scelta di rimuovere le foto su Instagram con la maglia azzurra. Ma per questa sera, gara con l'Udinese, il suo posto al centro dell attacco non è messo in discussione: il bomber chiederà chiarimenti al social media manager del club (che si è già scusato per il malinteso) ma di certo non ha bisogno di un faccia a faccia con Garcia.

Dopo le scuse di lunedi per la reazione al cambio, stasera il riscatto può avvenire solo in campo! Il nigeriano non ha chiesto di non scendere in campo dopo l'incidente diplomatico di ieri sera né ci sono le condizioni per una sua esclusione.