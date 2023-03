Per la seconda volta di fila è stato nominato miglior giocatore del mese. Anche a febbraio il più votato di tutti è stato Victor Osimhen. E d'altra parte si farebbe fatica a immaginare qualcuno migliore del bomber azzurro, capace di segnare 5 gol in 4 gare di campionato. È lui il trascinatore degli azzurri fino al primo posto in classifica con 15 punti di margine sulla seconda.

In città praticamente è una sorta di idolo e non c'è angolo nel quale non si parli di lui. Le torte, i meme sui social, le mascherine andate a ruba all'esterno dello stadio: tutto fa riferimento al bomber della squadra di Spalletti. «La mia foto sulle torte e sulle figurine come mi fa sentire? Bello vedermi sopra queste cose a Napoli. Poco dopo essere arrivato al club, non avrei mai pensato che potesse accadere. Penso che sia una cosa importante per me. Ecco come dimostrano la loro ammirazione per me in cambio di quello che ho fatto sul campo: mi motiva di più a renderli felici in questa stagione», ha raccontato Osimhen ai microfoni dell'agenzia turca DHA. «Scudetto? Stiamo per fare la storia. Senza dubbio vogliamo portare a casa il trofeo. Stiamo facendo del nostro meglio. Noi stiamo facendo un'ottima stagione, ma non abbiamo ancora fatto nulla. Dobbiamo continuare a giocare come una squadra per raggiungere il nostro obiettivo».

Non solo campo, però, Osimhen ha anche parlato della sua vita personale, rivelando che la sua infanzia è stata difficile e che è cresciuto con molte limitazioni e che il calcio è stato fondamentaleper lui e per la sua famiglia. «Ho sentito molto l'assenza di mia madre. Quando ero molto giovane, ho avuto una vita difficile e sono cresciuto con grandi limitazioni. Avevo solo quanto bastava per sopravvivere. Tuttavia, mi ha reso la persona che sono adesso. Ora il calcio è un posto d'onore e di dignità, non solo per me, ma anche per la mia famiglia. Cerco di essere fonte di motivazione e ispirazione per le generazioni future per raggiungere i loro obiettivi. Sono molto contento di questo». Ispirazione che potrebbe aumentare ancora di più se a Napoli dovesse arrivare anche un altro titolo oltre allo scudetto. «Giocare la finale di Champions League a Istanbul il prossimo 10 giugno sarebbe un sogno». E a proposito di Turchia ha fatto riferimento al terremoto che recentemente ha devastato quelle zone. «Non so a quanto sia stata venduta la mia maglia: Elmas ha fatto un a cosa bellissima organizzando questa campagna e ovviamente l'abbiamo sostenuta».

Intanto il giudice sportivo ha chiesto un supplemento d'indagine alla Procura Federale in merito a eventuali cori nei confronti di Victor Osimhen da parte dei tifosi della Lazio in occasione della gara di venerdì sera contro il Napoli: «Letto il rapporto dei collaboratori della Procura federale, in ordine ai cori rivolti dai sostenitori della Lazio al calciatore Osimhen ritiene necessario che la medesima Procura federale acquisisca elementi dai responsabili dell'Ordine Pubblico, in ordine alla segnalazione dei suddetti cori».