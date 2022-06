Osimhen, quattro gol con la Nigeria e si toglie anche la maschera

Di destro e di testa. Uno, due, tre, quattro. Uno dopo l'altro i gol di Victor Osimhen. E va bene che l'avversario è Sao Tome e Principe - non proprio la migliore delle nazionali africane - ma dieci gol devi pur farli e la Nigeria ci è riuscita. 10-0 della nazionale delle aquile nell'ultima sfida di qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa 2023 con la luce di Osimhen che brilla forte per i suoi, un poker che è il primo per un calciatore della nazionale nigeriana dal 2013 ad oggi.

La partita è stata giocata in Marocco e ha visto tra gli altri marcatori anche Moffi (doppietta), Simon, Etebo, Lookman e Dennis. La Nigeria, con la facile vittoria di questo pomeriggio, ha anche fatto registrare il successo più ampio di sempre nella storia della sua nazionale. Primo posto in classifica certificato per Osimhen - che ha tolto anche la maschera protettiva che lo accompagnava da mesi anche a Napoli dopo l'infortunio al volto - e compagni, in attesa della sfida della Guinea-Bissau, prossimo avversario nella sfida di fine agosto.