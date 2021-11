Osimhen rassicura tutti dalla Nigeria: «Infortunio non grave, ora sto bene»

Protagonista con la nazionale sarà in questi giorni anche Victor Osimhen, l'attaccante del Napoli faro offensivo anche della Nigeria. L'azzurro ha rilasciato una breve intervista dal ritiro della nazionale. «Mi sento bene fisicamente. L'infortunio avuto non era nulla di grave, per me era importante riposare qualche giorno prima di giocare la prossima partita. Sono sempre pronto quando vengo chiamato e dare il massimo per il mio Paese è una delle cose più importanti della mia carriera».

Victor Osimhen speaks ahead of Saturday's clash against Liberia.



Victor voice sweet like his goals. pic.twitter.com/i59ywYJjsv — Adepoju Tobi Samuel 🇳🇬 (@OgaNlaMedia) November 10, 2021