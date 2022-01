Osimhen, niente Coppa d'Africa: «Non avrebbe potuto dare il 100%»

Prima convocato, poi lasciato a casa. L'infortunio al volto e il covid hanno infranto il sogno Coppa d'Africa di Victor Osimhen. «Quando abbiamo parlato, era deluso. Mi ha detto che non sta bene. Non voleva andare in nazionale e non dare il 100%» ha detto Augustine Eguavoen, ct della Nigeria.

«Gli ho dato poche ore, l'ho richiamato e non aveva cambiato idea», ha continuato il ct. «Con quel tipo di infortunio, devi sempre considerare anche la salute del calciatore. È stata dura accettare la sua esclusione: abbiamo parlato in tre o quattro occasioni diverse prima di essere finalmente d'accordo».