Osimhen in Coppa d'Africa: «Mi piacerebbe giocare in Premier League»

Direttamente dalla Costa d'Avorio - dove in queste settimane si sta giocando la Coppa d'Africa con la sua Nigeria - torna a parlare Victor Osimhen, l'attaccante del Napoli già in gol all'esordio con la sua nazionale e atteso da altre due importanti partite del girone: «Sono felice con il presidente De Laurentiis. Ho un ottimo rapporto con lui, sono sincero. Mi è sempre stato vicino sin da quando sono arrivato al Napoli nel 2020 e ho un ottimo rapporto anche con la sua famiglia» ha spiegato l'azzurro.

«Per me è importante avere una buona relazione con il proprietario della squadra. Tra noi non ci sono mai stati problemi, quanto è successo non ha niente a che fare con mio rapporto con lui o la sua famiglia. Il presidente mi ha supportato sempre, anche fuori dal campo, e io ho dato il massimo per vincere lo scudetto anche per loro», ha spiegato Osimhen a Sky Sport. «È sempre importante avere questo tipo di relazioni con il proprietario del club. Futuro in Premier League? Certo che un giorno mi piacerebbe giocarci, per ora ho altri piano per la mia carriera. Quando sarà il momento saprete tutto».