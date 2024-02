«Se giocherà non posso saperlo in questo momento». José Peseiro era stato molto accorto ieri in conferenza stampa. Si gioca Nigeria-Sudafrica questo pomeriggio, si gioca la storia della nazionale e la gloria del Paese. E per qualche ora il commissario tecnico delle Aquile nigeriane ha temuto di dover andare in campo per la semifinale di Coppa d'Africa (diretta su Sportitalia dalle ore 18) senza il suo bomber Victor Osimhen.

APPROFONDIMENTI Il Napoli di Mazzarri torna in campo: Zielinski ancora a parte Verso la difesa a tre: pronti Ostigard e Mazzocchi Napoli e Geolier a Sanremo: una collezione speciale per i tifosi e i fan del rapper

Il caso era scoppiato lunedì sera: la nazionale nigeriana parte per Bouake ma sull'aereo privato delle Aquile manca il platinato Victor. La voce si spande subito e lancia nel panico tutta la delegazione al seguito: «Problemi addominali» non meglio specificati alla base della scelta della nazionale che lascia l'attaccante del Napoli a Abidjan insieme allo staff medico che lo monitora da ore. Ieri, però, Osimhen non ha voluto saperne: si è affidato ai medici e subito dopo pranzo si è messo in marcia da solo verso i compagni di squadra sbarcando in città dopo le 17 italiane. Riposo? Neanche a pensarci. Chi accompagna l'attaccante azzurro racconta di un leone in gabbia che appena arrivato a Bouake si mette a disposizione di Peseiro. Il ct nigeriano aveva finto calma in conferenza stampa. «In allenamento potrò capire meglio se sarà in condizioni di giocare oppure no. I medici continueranno a lavorare con lui fino alla fine e capiremo a che punto è la sua condizione per la partita nel corso della giornata. Non averlo ci dispiacerebbe, però so anche che le partite non le vince un solo calciatore» aveva dichiarato alla stampa. Ma quando lo vede spuntare sul campo d'allenamento spalanca il sorriso. Osimhen si allena con i compagni dopo aver ricevuto l'ok dei sanitari e il problema sembra già alle spalle. Dal rebus della vigilia alla certezza del giorno di gara: contro il Sudafrica vuole esserci per poter aiutare i suoi compagni a scrivere la storia.

L'arrivo di Osimhen in ritiro aveva fatto esultare anche il social media manager della nazionale nigeriana. Sui social spunta subito una foto del bomber in allenamento. Un messaggio agli avversari: se Victor c'è, c'è tutta la Nigeria. Un Paese che oggi si fermerà per seguire in campo la missione più appassionante degli ultimi mesi. Quella di Osimhen e della squadra è facile: tornare a vincere la Coppa d'Africa che la nazionale delle Aquile ha già vinto per tre edizioni, l'ultima volta nel 2013 quando il Sudafrica era paese ospitante e l'1-0 della finale bastò ad avere la meglio del Burkina Faso. Victor era alla tv, per la semifinale di oggi sarà in campo. Vuole esserci stringendo i denti. Sa di avere sulle spalle un intero popolo che in ogni stadio ha saputo cantare il suo nome. «Osimhen Osimhen» si sente dalle tribune a ogni gara della Nigeria, anche se il suo apporto in zona gol è stato fin qui misero - sulla carta - con una sola rete.

Ma è un altro Osimhen quello che si sta vedendo in queste settimane di Coppa d'Africa. Si sacrifica ancora di più, non pensa alle statistiche, gioca per i compagni e per il Paese. Mette da parte le polemiche - il gruppo si è creato strada facendo dopo le prime deludenti prestazioni - e sa di essere leader. Ecco perché vuole essere in campo. Regalare il trofeo ai suoi, poi, significherebbe anche regalarsi una doppietta Pallone d'oro africano-Coppa d'Africa che sarebbe da scrivere nella storia dell'intero continente. «Stiamo facendo un buon torneo, ma dobbiamo fare attenzione. Se il Sudafrica è in semifinale è perché l'ha meritato come l'abbiamo meritato noi» ha avvertito Pereiro parlando ai suoi. Victor gli ha stretto la mano appena arrivato ieri sera in ritiro, per rassicurarlo e per alleggerire il peso dell'intera nazionale.