Una brutta sconfitta all'ultimo respiro che per ora non complica la vita alla Nigeria di Victor Osimhen. L'attaccante azzurro è partito titolare nel match contro la Repubblica Centrafricana ed è rimasto in campo per tutta la gara, persa 0-1.

Pareggio a reti bianche nel big match del Sudamerica tra la Colombia e l'Uruguay. 90 minuti in campo per David Ospina, così come per Hirving Lozano, protagonista nell'1-1 tra Messico e Canada per le qualificazioni al Mondiale.