Osimhen si prende il Napoli: lo scatto del bomber centometrista

La settima rete di Osimhen con la maglia del Napoli è una meraviglia. Tutto quello che Gattuso avrebbe sempre sognato e che per cause di forza maggiore non ha potuto avere in questa stagione. Un mix di potenza, velocità e opportunismo: eccolo il cocktail micidiale di chi aveva bisogno il Napoli per l’ultimo scatto Champions. Gli ingredienti - irresistibili - sono tutti ben custoditi nelle gambe del 22enne nigeriano approdato in azzurro con...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati