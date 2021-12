Osimhen, nuovo ct per la Nigeria: l'azzurro sarà allenato da Peseiro

Ora è ufficiale: la Nigeria ha trovato il suo nuovo commissario tecnico. Victor Osimhen e compagni saranno guidati da Jose Peseiro, allenatore portoghese con un passato importante tra Porto e Sporting Lisbona, pronto a subentrare a Gernot Rohr, esonerato a inizio mese.

Peseiro dovrebbe guidare come 'osservatore' la Nigeria nella Coppa d'Africa che scatterà nei primi giorni di gennaio. L'ex nazionale Augustine Eguavoen, invece, andrà in panchina nel torneo che si disputerà in Camerun.