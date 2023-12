Osimhen Pallone d'Oro africano: il Napoli vince anche oltre i confini

Victor Osimhen si aggiudica il Pallone d’Oro africano. Il calciatore del Napoli è stato premiato questa sera a Marrakech durante la celebrazione del trofeo per il 2023: Osimhen ha avuto la meglio degli altri due finalisti, Salah e Hakimi.

È la prima vittoria nel trofeo per l’attaccante azzurro, premiato dopo una stagione incredibile in Italia - con la vittoria dello scudetto a Napoli - ma anche in Europa con le grandi prestazioni in Champions League.

Osimhen riporta il premio in Nigeria dopo un ventennio, felice di aver raggiunto il primo posto dopo essersi qualificato ottavo nella classifica del Pallone d’Oro un mese fa. Questa mattina l’attaccante napoletano aveva lasciato l’Italia senza allenarsi insieme con i compagni di squadra proprio per essere presente a Marrakech. Subito dopo la cerimonia, il nigeriano non avrà tempo per festeggiare troppo: un aereo privato lo riporterà a Napoli per poter essere presente domattina all’ultimo allenamento in vista della sfida al Braga in Champions League.