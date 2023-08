Una possibile archiviazione e un probabile stralcio per motivi di competenza territoriale. Sono questi i due possibili sbocchi dell'inchiesta condotta dalla Procura di Napoli sulla compravendita di Victor Osimhen, l'asso nigeriano protagonista della vittoria tricolore del Napoli, oggi al centro di non poche suggestioni di mercato.

A distanza di più di un anno dalle prime notifiche di avvisi di garanzia nei confronti dei manager azzurri, la Procura di Napoli sembra avere le idee chiare a proposito dei possibili sbocchi dell'inchiesta: per quanto riguarda l'ipotesi di plusvalenze, è molto probabile che si approdi a una richiesta di archiviazione, di fronte a una constatazione abbastanza chiara. In sintesi, la presunta plusvalenza nell'acquisto di Osimhen dal Lille non avrebbe portato alcun vantaggio al club partenopeo. Quanto basta a spingere gli inquirenti napoletani a valutare la possibilità di archiviare l'accusa di frode fiscale. Diverso invece potrebbe essere il ragionamento a proposito dell'accusa di falso in bilancio, che era collegata alla compravendita in relazione alla cessione di alcuni tesserati del Napoli al Lille. Per quest'ultima ipotesi di accusa, il fascicolo potrebbe essere mandato a Roma, per questioni di competenza territoriale.

Anche in questo caso - bene ricordarlo siamo nel campo delle ipotesi, alla luce di una valutazione strettamente empirica: il contratto tra il management del Napoli e il Lille (che faceva leva anche sulla cessione di alcuni tesserati partenopei) venne perfezionato e formalizzato a Roma, nella sede capitolina della Filmauro. Potrebbero essere a questo punto i pm di piazzale Clodio ad occuparsi di disporre eventuali verifiche sul filone falso in bilancio.

Ma andiamo con ordine, per riassumere le tappe di questa storia. Inchiesta condotta dai pm Francesco De Falco e Roberta Simeone, sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Vincenzo Piscitelli, si attendono gli esiti di un'attività istruttoria durata oltre un anno. Torniamo all'acquisto dell'asso nigeriano. Estate del 2020, settanta milioni il prezzo giusto. Cinquanta milioni cash, il resto viene definito con la cessione da parte del Napoli di alcuni giocatori della primavera, più il terzo portiere del Napoli. In sintesi, vengono venduti al Lille anche Claudio Manzi, Ciro Palmieri, Luigi Liguori oltre al portiere Orestis Karnezis, in una traiettoria professionale e contrattuale ancora tutta da definire. Ma torniamo al filone principale delle indagini, quello legato alla presunta plusvalenza, che ha dato la stura a una ipotesi di frode fiscale. Un filone esplorato e approfondito in sede di giustizia sportiva, poi approdato all'archiviazione del caso (il Calcio Napoli è storicamente difeso dal penalista napoletano Fabio Fulgeri).

Ora su questo capitolo di indagine i pm partenopei potrebbero decidere di firmare una richiesta di archiviazione in sede penale, nei confronti degli ex esponenti del management finiti sotto inchiesta. Per questa storia, a giugno del 2022, è stato iscritto nel registro degli indagati il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, assieme ad altri componenti di vertice della società Calcio Napoli. Da allora, la guardia di finanza ha svolto una serie di verifiche - sempre su delega dei pm di Napoli - per mettere a fuoco tutti i tasselli di questa storia. Lo scorso aprile, a campionato ancora in corso, il blitz della finanza anche nelle sedi societarie di alcuni club (non di prima categoria) che hanno poi acquistato o ricevuto i cartellini degli ormai ex azzurrini finiti nel mirino della Procura (lo ripetiamo: parliamo di società e calciatori, completamente estranei alle indagini).

Secondo alcune verifiche, gli ex della primavera partenopea non si sarebbero mai recati in Francia, pur essendo al centro del contratto che ha consentito di portare a Napoli Osimhen. Anomalie? Criticità? Per i pm di Napoli, potrebbe esserci l'archiviazione in relazione all'ipotesi di frode; mentre su un eventuale falso in bilancio, le carte potrebbero finire a Roma.

