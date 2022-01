Osimhen, polemica con un tifoso: «Lavora e non stare sui social»

Sono giorni particolari per Victor Osimhen, frenato dall'infortunio al volto e dal secondo contagio per covid sul finire del 2021. L'attaccante nigeriano - che ha dovuto rinunciare anche alla Coppa d'Africa - è stato criticato da qualche tifoso sui social per il suo utilizzo sempre ironico della rete: «Il tuo uso dei social media di recente è diventato allarmante. Usa questo periodo per lavorare sulla tua carriera, sulla famiglia e così via. Questo è il 2022, usa il tuo tempo in modo produttivo».

La risposta dello stesso Osimhen non si è fatta attendere. «Posso postare quello che mi piace sulla mia pagina, se non ti piace bloccami gentilmente» - la replica della punta del Napoli - «Pubblico ciò che mi rende felice senza insultare nessuno, so che non piaccio a tutti e questo è un bene, ma una cosa che non tollero è venire sulla mia pagina per dire stron***».