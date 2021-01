Non cambia la posizione di Victor Osimhen, l'attaccante del Napoli risultato positivo lo scorso 1° gennaio dopo essere rientrato dalle cure in Belgio e poi dal compleanno in Nigeria. Ad informarlo ci ha pensato il Napoli tramite i propri canali ufficiali: «Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato questa mattina al calciatore Victor Osimhen, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19. Il giocatore ripeterà il test in settimana». L'azzurro resta in isolamento in attesa del prossimo test.

