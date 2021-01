In isolamento a casa per la positività al Covid-19, niente campo, lontano dal gruppo squadra, Osimhen si allena nella sua abitazione a Posillipo con la cyclette e sul tapis roulant.



IL NUOVO TAMPONE

Lunedì prossimo l'attaccante nigeriano sarà sottoposto a nuovo tampone: la speranza del Napoli è che possa risultare negativo il più velocemente possibile per poter poi riprendere il lavoro a Castel Volturno, dopo un ulteriore controllo dello staff medico azzurro delle sue condizioni in seguito alla lussazione alla spalla, subita il 13 novembre con la sua nazionale in un match di qualificazioni per la coppa d'Africa contro Sierra Leone che gli ha comportato successivi problemi al braccio destro. Se la prossima settimana dovesse arrivare la negatività dal tampone potrebbe avere ancora qualche speranza di farcela ad essere disponibile per il match di Supercoppa del 20 gennaio contro la Juventus. Ma questo nuovo contrattempo complica il suo piano di rientro e si è rimesso tutto in discussione con il ritorno in campo che rischia di slittare a fine mese e quindi oltre la finale di Supercoppa. Una brutta notizia per lui e per il Napoli arrivata il giorno di Capodanno: la positività al tampone al quale è stato sottoposto il 31 dicembre, giorno del suo ritorno a Napoli.



LA FESTA IN NIGERIA

Osimhen era di rientro da Lagos dove ha trascorso in famiglia le festività natalizie e ha festeggiato il suo ventiduesimo compleanno. Le foto e i video con l'attaccante nigeriano che balla con amici e parenti in una festa privata, dove nè lui nè gli altri indossano la mascherina e non viene osservato il distanziamento sociale, sono stati pubblicati sulla pagina instagram del cantante Golden Michael. Secondo il sito nigeriano Score Nigeria per lui da parte del Napoli «scatterebbe una multa intorno ai 250mila euro». Il club azzurro sta valutando il provvedimento da attuare nei suoi confronti: la multa deve essere ancora decisa con la relativa entità che si dovrà basare anche sull'accordo collettivo e l'ammenda si aggirerebbe comunque su cifre più basse.



IL RICHIAMO DI GIUNTOLI

Il Napoli sta molto attento alla salute dei suoi giocatori e ha dato delle indicazioni chiare a tutti sulle regole da seguire per limitare il rischio di contagi da coronavirus. Il primo rimbrotto ad Osimhen è arrivato telefonicamente da parte di Giuntoli, il direttore sportivo si è fatto già sentire e per il giovane attaccante nigeriano è già arrivata la prima tirata d'orecchie. Poi arriverà il rimbrotto di Gattuso che non ha potuto ancora vedere Victor al suo rientro in Italia: quest'ulteriore contrattempo che allunga i tempi di rientro di Osimhen ha fatto tutt'altro che piacere al tecnico che farà la sua ramanzina al giovane attaccante nigeriano appena lo incontrerà al centro sportivo di Castel Volturno.



I TEMPI DI RECUPERO

L'attaccante nigeriano è asintomatico a casa e in buone condizioni, quando sarà guarito dal coronavirus si focalizzerà l'attenzione sul suo recupero: ha svolto un percorso riabilitativo di due settimane al centro Move to Cure di Anversa di Lieven Maesschalck, ex fisioterapista della nazionale belga. Appena possibile sarà sottoposto a visita di controllo del dottore Raffaele Canonico, responsabile dello staff medico azzurro. La situazione è migliorata e si attende ora che risolva completamente gli ultimi fastidi al braccio per poter tornare ad allenarsi in gruppo con gli altri e partecipare alle partitine con i relativi contrasti. Ma adesso si è abbattuta anche la tegola del coronavirus e sarà questo il primo scoglio da superare. Per Osimhen, fuori da quasi due mesi, è cominciato male il nuovo anno, il suo ritorno sarà importantissimo per il Napoli, nel 4-2-3-1 di Gattuso la sua presenza da centravanti è fondamentale.



