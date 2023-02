Botta e risposta social tra il Napoli e Victor Osimhen, protagonista con una doppietta del match di ieri contro lo Spezia. «Victor, com'è la vista da lassù?» chiede il club con il sorriso e l'attaccante non si fa attendere per la risposta: «Davvero sorprendente» scrive su Twitter il nigeriano, che ha segnato il momentaneo raddoppio al Picco con un salto in alto davvero notevole.