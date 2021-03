È tornato a parlare ai propri fan Victor Osimhen, l'attaccante nigeriano del Napoli che non si faceva vivo da un po' sui social. L'azzurro ha postato una sua vecchia foto, in barca al largo, con una frase interrogativa che ha fatto interrogare in tanti: «Non è tutto oro ciò che luccica» le parole di Osimhen, ieri protagonista contro il Milan nel secondo tempo.

Ultimo aggiornamento: 17:40

