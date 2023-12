Osimhen, post social da brividi: «I miei genitori una cicatrice, oggi sono orgoglioso di me»

«Da bambino che vendeva per strada per sopravvivere, sognare di diventare un calciatore top in Africa e nel mondo era un sogno». Comincia così la lunga lettera affidata ai social da Victor Osimhen. L'attaccante del Napoli è stato premiato con il Pallone d'Oro africano, che ha voluto celebrare anche in rete.

«Le parole non possono esprimere la gioia nel mio cuore, questo è un momento molto speciale per me. Perdere i miei genitori nel corso di questo viaggio lascia una cicatrice nel mio cuore, sono sempre stati la mia principale forza motrice del successo sin da quando ero bambino. Alla mia meravigliosa famiglia grazie per avermi sempre sostenuto e amarmi così tanto.

Non sarei arrivato fin qui senza il vostro stimato sostegno. Vincere questo premio è una testimonianza del mio duro lavoro, del vostro amore e del vostro sostegno. Sono così orgoglioso di me stesso per aver ottenuto questo prestigioso premio».