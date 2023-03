Osimhen premiato anche dall'Aic: è il calciatore del mese a febbraio

Dopo essersi assicurato il premio di giocatore del mese della Lega Serie A a gennaio, a febbraio Victor Osimhen viene premiato dall'Associazione Italiana Calciatori per essere stato il migliore tra i colleghi in Serie A «...perché nessuno meglio di lui ha rappresentato lo straordinario stato di forma del Napoli di Spalletti proprio nel momento in cui ha consolidato la propria posizione in cima a questa strana Serie A» si legge dal sito ufficiale dell'Aic. I suoi colleghi - il premio viene assegnato dai calciatori dei club di massima serie - lo hanno preferito a Di Maria, Orsolini e Thiaw, tutti protagonisti dei buoni momenti di forma delle rispettive squadre, ma nessuno dominante come Osimhen. A ottobre l'Aic aveva premiato un altro azzurro come Kim.