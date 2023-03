Osimhen premiato in Nigeria: attaccante dell'anno e miglior calciatore dell'anno

Prima di volare verso Napoli per il ritorno in campo con Luciano Spalletti, Victor Osimhen ha trovato il tempo per ritirare altri due premi per il grande rendimento dell'ultima stagione: l'attaccante del Napoli è stato infatti insignito del Nigeria Pitch Awards, il più importante riconoscimento calcistico del Paese, creato proprio dalla Federcalcio nigeriana.

L'attaccante del Napoli si è conquistato il premio in due categorie: Attaccante dell'anno e anche Miglior calciatore dell'anno, battendo in entrambe la concorrenza del connazionale Ademola Lookman, rivale in Serie A con la maglia dell'Atalanta. La premiazione è avvenuta poco prima del rientro a Napoli per Osimhen, che domenica sarà in campo con gli azzurri contro il Milan.