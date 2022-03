Osimhen, Premier pazza di Victor? Arsenal, Tottenham e... Cavani

Cifre e mercato, un affare già fiutato dai club inglesi. Victor Osimhen è il più chiacchierato delle ultime settimane, le ottime prestazioni con le maglie del Napoli stanno portando l'attaccante nigeriano al centro delle attenzioni di tante squadre della Premier League che il prossimo anno possono aver bisogno di lui. Non solo il Newcastle - che già a gennaio ci aveva fatto più di un pensiero - ma anche il Tottenham e l'Arsenal, fino al Manchester United.

Allo United, Osimhen potrebbe essere l'erede di Edinson Cavani, un altro ex azzurro finito a Old Trafford. L'uruguaiano lascerà i Red Devils e anche l'Inghilterra a fine stagione e il club sta già guardandosi attorno per un bomber con quelle stesse caratteristiche. Lo stesso farà anche il Tottenham, che potrebbe perdere Harry Kane in estate, o anche l'Arsenal che non ha mai rimpiazzato Aubameyang e perderà anche Lacazette. Il prezzo? Secondo il Sun, difficile spingersi fino a 100 milioni di euro. Ma se l'offerta dovesse soddisfare il Napoli, allora nulla è precluso.