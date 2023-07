Osimhen, la Premier si arrende: «Costa troppo per noi»

Le prime pagine dei quotidiani inglesi salutano idealmente Victor Osimhen. Le grandi testate della Premier come Daily Star o il Mirror mettono l'attaccante del Napoli in prima pagina, con riferimento alle parole di Aurelio De Laurentiis di lunedì. Il nigeriano costa troppo anche per i club di Premier League: Manchester United e Chelsea possono così arrendersi, a meno di accontentare le richieste del patron azzurro che vorrebbe più di 150 milioni per lasciar andare l'ultimo capocannoniere della Serie A.