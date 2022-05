Osimhen, premio e rivalsa: «Per chi voleva vedermi fallire»

Prima del fischio d'inizio di Spezia-Napoli, Victor Osimhen ha ricevuto il premio di miglior Under 23 di questa stagione di Serie A. Un riconoscimento da celebrare anche via social: «Per me questo è un grande traguardo. Ho attraversato tanti momenti difficili in questa stagione ma ho resistito a tutto. Non ci sarei riuscito senza la mia famiglia, i miei amici, i miei tifosi e ovviamente i compagni di squadra e l’allenatore. Ringrazio tutti, anche quelli che volevano vedermi fallire: le vostre parole sono per me solo motivazione. Ci vediamo l’anno prossimo» le parole del nigeriano.