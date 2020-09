LEGGI ANCHE

Prima convocazione da napoletano per Victor Osimhen . L'attaccante arrivato aquest'estate è stato inserito dallanella lista di giocatori che prenderanno parte ai prossimi impegni internazionali: due le amichevoli in programma a ottobre, contro(9 ottobre) e(13 ottobre). Entrambe le gare si giocheranno in Austria per facilitare gli spostamenti e i protocolli anti-covid.