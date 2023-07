Osimhen, il Psg si sfila e chiude per Dembélé

Victor Osimhen e il Paris Saint Germain ora non sembrano più nemmeno un'opzione di mercato. Il club francese, infatti, in attesa di definire il futuro di Kylian Mbappé, è a un passo da Ousmane Dembélé, l'asso del Barcellona pronto a fare ritorno in patria dopo anni fuori dalla Ligue 1 tra Borussia Dortmund e i catalani. Il Psg pagherà per lui la clausola rescissoria che ancora lo lega al Barcellona, dal valore di 50 milioni, per rinforzare l'attacco.

Sempre minori, dunque, le probabilità di vedere il Paris su Osimhen al termine di questa lunga estate di mercato: a dispetto di quello che accadrà con Kylian Mbappé, il futuro di Victor sembra sempre più vicino alla permanenza in azzurro: le parti sono pronte a un ultimo incontro per il rinnovo definitivo fino al 2025 con ingaggio più alto rispetto all'ultima stagione.