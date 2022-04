Osimhen, rabbia prima del ritorno: «Che delusione, abbiamo dato tutto»

Victor Osimhen non è a Bergamo insieme con Luciano Spalletti e il Napoli, a causa della squalifica rimediata contro l’Udinese prima della sosta, ma ha fatto ritorno in città in queste ore e spera di potersi rimettere subito nuovamente in moto con il suo club. Prima di fare ritorno in Italia, però, l’attaccante azzurro ha parlato ad alcuni media nigeriani della cocente sconfitta ai playoff per il Mondiale che terranno la Nigeria fuori dalla prossima Coppa del mondo.

«Sono arrabbiato, non so cos’altro dire» le parole di Osimhen «È stato un risultato deludente per tutti noi. Abbiamo tutti fatto del nostro meglio, ma non è stato sufficiente stavolta. È triste essere eliminati così, perché la prossima Coppa del Mondo è lontana un bel po’ di anni e saremo costretti a saltare questa edizione. Sono rimasto colpito dai tifosi che erano allo stadio, non avevo mai visto quel tipo di supporto in Nigeria».