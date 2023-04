Osimhen Re di doppiette: è nella Top 5 europea

Sassuolo, Juventus, Spezia e Torino. Victor Osimhen re di doppiette in Serie A e anche in giro per l'Europa.

L'attaccante azzurro ne ha realizzate quattro in questa stagione tra i migliori campionati europei (una anche in Champions League contro l'Eintracht Francoforte agli ottavi): nessun attaccante ha fatto meglio di lui in Italia.

Fuori dalla Serie A, il bomber di Spalletti resta comunque nella Top 5 europea: al primo posto c'è ovviamente Haaland con addirittura 9 doppiette messe insieme in Premier League, poi Mbappé e David a quota 6. Prima di Osimhen si piazza anche Lewandovski al Barcellona (5), mentre il Pallone d'oro in carica Benzema è a quota 4 proprio come lui.