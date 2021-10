Osimhen-Real Madrid? Il piano: anche Vlahovic nella lista dei sogni

Una punta per rilanciare il Real Madrid. Con caratteristiche precise: già forte, già esperto, giovane e con margini di crescita importanti per il bene del club. Questo il piano di Florentino Perez per i blancos che verranno il prossimo anno: il patron del Real è alla ricerca di un nuovo super colpo per l'attacco e tra i nomi nella lista madrilena spunta anche quello di Victor Osimhen.

Il nigeriano non è la prima scelta, anzi, ma il suo profilo è stato attenzionato molto negli ultimi mesi viste le necessità del Real Madrid. L'obiettivo principe di Perez è Mbappé, che tra qualche mese potrebbe liberarsi a zero dal Paris Saint Germain di Messi e Neymar, subito dopo ci sarebbe Erling Haaland. Più indietro, appunto, Osimhen e anche il collega Dusan Vlahovic, che affronterà domani a Firenze con il Napoli.