Osimhen recupera con Lobotka: «Ottimo allenamento»

Si allenano duro sui campi di Castel Volturno con la speranza di rientrare quanto prima in gruppo. Victor Osimhen continua a seguire la sua tabella di marcia per un recupero che si avvicina a grandi falcate; il nigeriano ha postato una foto insieme con il compagno Stanislav Lobotka questa mattina al Konami Center: «Ottimo allenamento» ha scritto Victor. Lo slovacco del Napoli proverà a tornare tra i disponibili di Spalletti già per il prossimo weekend a San Siro col Milan.

