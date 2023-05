Osimhen, il rigore dell'orgoglio: «Volevo rimediare all'errore»

Ventitré gol in campionato per Victor Osimhen, che ha deciso anche il match contro la Fiorentina oggi al Maradona. Il nigeriano ha segnato da calcio di rigore dopo averne già sbagliato uno prima: «Ho chiesto a Zielinski di poter calciatore anche il secondo perché volevo rimediare all’errore del primo tiro» ha spiegato a Dazn a fine partita.

47 - 47° gol in Serie A per Victor Osimhen, il primo dal dischetto nella competizione. L'attaccante dei partenopei è ora il giocatore africano ad avere segnato più reti nel massimo campionato italiano (superato George Weah a quota 46 centri). Strapotere.#NapoliFiorentina pic.twitter.com/qAje0yRrsV — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 7, 2023

«Congratulazioni a tutti noi» ha continuato Osimhen a fine gara. Ora Victor inseguirà il titolo di capocannoniere. «Sono concentrato, cercherò di fare più gol possibili da qui alla fine della stagione. La mascherina nuova è speciale per me, sopra c’è anche lo scudetto, le mie iniziali e una bandiera della Nigeria. È speciale, resterà per sempre».