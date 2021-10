Osimhen ringrazia i colleghi: «Orgoglioso di questo premio»

Premiato "Giocatore del mese" per il suo settembre di campionato, Victor Osimhen ha ringraziato per il riconoscimento direttamente dal ritiro della nazionale nigeriana: «Sono molto orgoglioso per questo riconoscimento attribuitomi dall'Associazione Calciatori per quello che ho fatto nel mese di settembre in Serie A. Ringrazio chi mi ha votato e spero continuare a far bene» le parole dell'attaccante del Napoli.

