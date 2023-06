Osimhen, rinnovo vicino: «Siamo d'accordo per prolungare il contratto di altri due anni»

Il futuro di Victor Osimhen ancora a Napoli: a svelarlo è direttamente Aurelio De Laurentiis, presidente del club azzurro che ha presentato il nuovo allenatore Rudi Garcia questo pomeriggio, dal Salone delle Feste del Museo di Capodimonte: «Victor deve restare. Se arrivasse un’offerta irrinunciabile per la salute del Napoli, allora vedremo» le prime parole.

«Con Osimhen abbiamo già parlato del futuro prima della festa scudetto» ha spiegato De Laurentiis. «Con lui siamo d'accordo in linea di massimo per un prolungamento ancora di due anni del contratto», ha detto.

Il contratto dell'attaccante azzurro si concluderebbe nel 2025, ma la società non vuole essere presa in contropiede dai top club europei, cedendolo solo in caso di super offerta a tre cifre, superiore ai 120 milioni che oggi sembrano la base d'asta accettata dalla società.