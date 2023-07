Osimhen e il Napoli più vicini: l'agente ha lasciato Dimaro

Passi avanti per il Napoli e Victor Osimhen, in una delle trattative di mercato più importanti dell'estate europea: le parti si sono confrontate negli ultimi giorni, con l'agente Roberto Calenda che ha accompagnato l'attaccante a Dimaro in settimana e ha incontrato Aurelio De Laurentiis per ridiscutere i termini di un accorto in scadenza nel 2025.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club azzurro ha iniziato a trattare per il rinnovo del contratto dell'attaccante. Dopo tre giorni di dialoghi con il presidente De Laurentiis e la dirigenza del Napoli, Calenda ha lasciato il ritiro di Dimaro e ci sono stati passi in avanti rispetto a una settimana fa: le parti continueranno a lavorare nei prossimi giorni per trovare l'intesa entro la fine del ritiro di Castel di Sangro, con Garcia che si sta spendendo in prima persona per far sì che Osimhen resti a Napoli.