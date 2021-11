Osimhen risponde a Koulibaly: «Grazie per ciò che fai per me»

Scambio "d'amore" nel Napoli di Luciano Spalletti. Kalidou Koulibaly, nell'intervista Dazn pubblicata qualche ora fa, aveva detto di Victor Osimhen: «È un compagno umile, che ride e scherza con i suoi compagni. È una persona straordinaria e farò di tutto per aiutarlo a raggiungere i suoi obiettivi perchè lo merita», parole a cui lo stesso attaccante nigeriano ha oggi risposto: «Grazie per tutto quello che stai facendo per me! Ti vorrò sempre bene».

LEGGI ANCHE Inter-Napoli, D'Ambrosio a Spalletti: «Lo scudetto è anche merito suo»

Love you forever @kkoulibaly26 thank you for all you have been doing for me❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ https://t.co/wfEhZ9CU4H

— victor osimhen (@victorosimhen9) November 19, 2021