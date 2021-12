La voce circolata nelle ultime ore è diventata realtà: la Nigeria ha escluso Victor Osimhen dai convocati, l'attaccante azzurro non giocherà dunque in Coppa d'Africa. Osimhen è in questo momento in patria m positivo al covid e il suo nome non figura tra i 28 che faranno parte della squadra di Eguavoen.

LEGGI ANCHE Napoli, negativi tutti i tamponi: Spalletti torna al lavoro