Osimhen e lo scontro con Mancini: «Mi ha colpito e mi sono infuriato»

Subentrato nella ripresa contro la Roma al posto di Dries Mertens, anche Victor Osimhen è stato protagonista del match contro i giallorossi, soprattutto per un duello corpo a corpo con il difensore Mancini. «È stato duro con me in intervento per due volte. Gliel'ho detto, ma lui ha negato di avere fatto qualcosa e questo mi ha fatto arrabbiare» ha spiegato l'attaccante nigeriano a OmaSports. Oggi Osimhen raggiungerà la sua nazionale per le gare previste in questa settimana.

My guy don vex!! 😂😂😂 pic.twitter.com/1paM7nArDH — Oma Akatugba (@omaakatugba) March 21, 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA