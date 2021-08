Prima la fatica in campo, tra le indicazioni di Luciano Spalletti e l'incitazione dei tifosi presenti. Poi gli applausi dei tifosi al termine dell'allenamento: Victor Osimhen non si nega mai a scatti e autografi e nell'ultimo allenamento ha voluto accontentare un tifoso speciale in carrozzina, arrivato a Castel di Sangro per lui e gli altri azzurri.