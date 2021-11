Osimhen, siparietto social col tifoso: «Domani arriveranno altri meme»

I tifosi del Napoli hanno imparato a conoscere Victor Osimhen in campo, ma Osimhen fuori dal campo è ancora tutto da scoprire. Soprattutto dal punto di vista social: l'attaccante nigeriano è solito condividere molto con i tifosi, anche contenuti che nulla hanno a che vedere con il calcio. «Victor, non hai bisogno di pubblicare tutta questa roba sui social. Molti dei miei amici italiani e dei media italiani non sono contenti dei tuoi post», gli ha scritto un fan in queste ore sottolineando l'uso di meme e immagini ironiche, accusa a cui l'azzurro ha subito risposto: «Grazie per i consigli, ma continuerò a fare come faccio».

Advice well received bro thanks,but the problem is,I no dey hear word and I get coconut head…tomorrow more memes to come🙏🏽🤝 https://t.co/JNfpFci40r — victor osimhen (@victorosimhen9) November 2, 2021