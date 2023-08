Osimhen, siparietto con i tifosi dopo Frosinone-Napoli

Due gol per ricominciare come meglio non si poteva questa stagione, ma anche un finale di gara tutto da ridere.

Al termine di Frosinone-Napoli, infatti, Victor Osimhen si avvia verso gli spogliatoi, i tifosi dalle tribune gli chiedono la maglia ma il nigeriano si gira verso i napoletani mostrando il numero 59 e il nome di Alessandro Zanoli. L'attaccante aveva infatti già regalato la sua numero 9 al fischio finale a un baby tifoso azzurro corso in campo, indossando così quella del compagno per l'uscita.