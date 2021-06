Osimhen sempre più social: il messaggio dell'attaccante azzurro

In attesa di ritornare in campo, Victor Osimhen continua a inviare messaggi d'amore al Napoli direttamente via social. Il nigeriano, che potrebbe saltare le prossime gare amichevoli con la sua nazionale, è in vacanza ma fa capolino su Instagram: «Cresciuto nella fretta, illuminato dalle battaglie» il messaggio dell'azzurro che ha pubblicato la foto di una sua esultanza in azzurro con Lorenzo Insigne.