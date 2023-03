Osimhen, sorrisi e cuore: «Io come Mane, ho un progetto per la mia gente»

Gol e divertimento, certo, come quello che ha portato all'interno del ritiro della nazionale nigeriana che non incontrava da quasi un anno. Ma non solo. Perché Victor Osimhen oggi è uno degli attaccanti più seguiti del calcio mondiale, ma non dimentica da dove arriva. In un evento con la stampa nigeriana, l'attaccante di Luciano Spalletti ha rivelato uno dei prossimi progetti a cui vuole dare vita, partendo proprio dal suo Paese.

«Sono stato ispirato da quello che fa Mane per la sua gente, anche se sarà un progetto diverso» le sue parole «Lui aiuta la comunità senegalese, io voglio aiutare tutte le persone con disabilità non solo in Nigeria, ma in tutta l'Africa. Sono pronto a dare vita a un mio progetto di sostegno, voglio fare tutto quanto è nelle mie possibilità» le sue parole. Nel frattempo, Victor comincerà oggi il suo lavoro con la nazionale di Peseiro che lo vedrà impegnato due volte in campo nei prossimi giorni.