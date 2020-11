La paura c’è stata, ma ora sembra rientrare gradualmente. Nulla di grave per Victor Osimhen - e per fortuna - che ieri è stato doppiamente protagonista della gara tra Nigeria e Sierra Leone: prima segnando il gol del raddoppio nigeriano, poi uscendo dal campo in barella dopo uno scontro di gioco che ha fatto preoccupare il Napoli e i tifosi azzurri.

Le condizioni dell’attaccante nigeriano, però, sembrano rassicuranti, come confermato anche da Sky Sport: dai primi accertamenti clinici non sembrerebbe esserci nulla di rotto né al braccio né al polso destro, che ieri Osimhen aveva stretto con l’altra mano per il dolore. La forte contusione aveva spaventato anche lo stesso attaccante azzurro che però ora potrebbe restare in Nigeria per continuare il recupero prima del rientro a Napoli.

Ultimo aggiornamento: 11:21

