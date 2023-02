Osimhen, l'uomo in più: «Scudetto? Ha ragione Spalletti»

«È stata una battaglia nel primo tempo. Lo Spezia ha giocato bene ma nel secondo tempo l’abbiamo svoltata». E il Napoli l'ha svoltata anche grazie a Victor Osimhen, una doppietta per il successo contro lo Spezia oggi: «E dobbiamo continuare a combattere come fatto oggi, perché abbiamo giocato bene contro una squadra solida e cattiva».

«Ho fiducia in me ogni giorno di più, mi alleno bene con i miei compagni e l’allenatore che mi danno fiducia» ha continuato a Dazn. «Sono felice per la vittoria di oggi, sono felice anche perché sto migliorando tanto: ringrazio tutta la mia squadra, voglio migliorare ancora. Il +16 in classifica? Come ha detto Spalletti, dobbiamo continuare a fare punti per poter vincere lo scudetto. Abbiamo grandi chance per la vittoria finale, ma vogliamo continuare così senza pensare alla classifica».