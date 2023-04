Osimhen capocannoniere della Serie A, Starcasinò paga in anticipo le puntate

StarCasinò Bet, il sito di scommesse di Betsson Group, pronostica i verdetti del campionato puntando tutto su Victor Osimhen capocannoniere e sul Napoli campione d’Italia, premiando con il pagamento anticipato chi ha creduto nel miglior marcatore della nostra Serie A e negli azzurri vincenti. Il tutto a nove partite dal termine della competizione, con molte variabili ancora in gioco.

Il Napoli, dopo aver superato il Lecce, è sempre più vicino al terzo scudetto della sua storia, a 33 anni di distanza dal precedente, trascinato dal bomber nigeriano. L'agenzia di scommesse ha quindi deciso di ricompensare in anticipo coloro che hanno puntato sul giocatore azzurro nonostante le 9 partite rimanenti e l’infortunio dell’attaccante, attualmente ai box per un problema all’adduttore. Inoltre Lautaro Martinez dista sette gol e c'è ancora il rischio che il centravanti di Spalletti salti diversi turni di campionato per via anche dell’importantissimo impegno in Champions League.

Stefano Tino, managing director di StarCasinò Bet, ha dichiarato che: «Il Napoli sta facendo un percorso perfetto, vincendo e convincendo con un gioco spettacolare. Non è quindi un caso che molti dei nostri utenti abbiano deciso di scommettere sulla squadra partenopea nonostante a inizio campionato fosse indietro nelle gerarchie della Serie A. Abbiamo quindi deciso di ripagare già da ora chi ha avuto il coraggio di credere in un Napoli campione d’Italia e in Osimhen capocannoniere. Una sfida che vogliamo accettare proprio come fanno i nostri utenti».