Osimhen, testa alla Salernitana: «Scudetto? Ne parliamo con Spalletti»

«Quella con la Juve è stata una grande notte, c’era una grande atmosfera. Ho visto i tifosi molto contenti alla fine della gara, è stato spettacolare». Victor Osimhen lancia il suo Napoli dopo il ko inaspettato contro la Cremonese in Coppa Italia. «Questo è il calcio. Dobbiamo solo guardare ai nostri errori e provare a correggerli, stiamo lavorando molto duro per metterci alle spalle questa sconfitta e per preparaci al meglio per la sfida con la Salernitana. Lo scudetto è uno dei nostri obiettivi da quando abbiamo cominciato la stagione e ne abbiamo parlato anche con l’allenatore, ma naturalmente vogliamo vincere quante più partite è possibile. Abbiamo buone possibilità di vincerlo».

«Spalletti è un importante fonte di ispirazione per me, mi dà tante indicazioni dentro e fuori dal campo e spesso facciamo del lavoro tattico dopo le partite» ha continuato a Radio Kiss Kiss. «Mi aiuta ad avere maggiore fiducia in me stesso ed a migliorare anche la mia tecnica. Sono molto contento del rapporto che ho con lui. I gol? A volte sono stato ostacolato dagli infortuni, ma quando sto bene ed al massimo della forma posso fare anche di più rispetto a ciò che ho dimostrato fino ad ora».

A febbraio anche il ritorno in Europa. «Abbiamo fatto benissimo in Champions League, è una competizione importante per noi, ma adesso dovremo incontrare grandi squadre e non sarà facile fare strada» ha spiegato Osimhen. «Abbiamo dato prova della nostra forza durante il girone ed adesso siamo tra i top club d’Europa. Siamo pronti anche per la Champions e in questo torneo dovremo pensare partita dopo partita».