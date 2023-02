Osimhen, la tifosa dello Spezia colpita dalla pallonata: «Volevo chiedergli la maglia»

Un episodio che ha fatto immediatamente il giro del web quello di Victor Osimhen, attaccante del Napoli che ieri prima del match contro lo Spezia ha colpito in tribuna una tifosa di casa con un tiro impreciso. L'azzurro è salito in tribuna per sincerarsi delle condizioni della tifosa: «Ho visto quel pallone all'improvviso. È stato incredibile veder arrivare Osimhen» ha detto la donna a Radio Kiss Kiss. «È stato molto gentile, s'è sincerato, s'è scusato e poi è andato via. Ma ho dimenticato di chiedergli la maglia per mio cognato che è tifoso del Napoli».