Osimhen, tifoso a distanza: «Chiudiamo con una vittoria»

Tifiso a distanza, una volta ancora. Victor Osimhen attende con ansia il 2022 per poter tornare in campo, ma nel frattempo continuerà a incitare i compagni dalla tribuna. «In bocca al lupo ragazzi, chiudiamo l'anno con una vittoria» ha scritto sui social l'attaccante del Napoli ai compagni. L'infortunio al mese lo terrà fuori dal gruppo ancora per qualche settimana.

LEGGI ANCHE Maradona, Dalma saluta Napoli: «Inspiegabile l'amore per mio padre»