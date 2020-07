LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È il tottenham diil club inglese che ha provato negli ultimi giorni a inserirsi a gamba tesa tra il Napoli e Victor Osimhen . A raccontarlo è RMC Sports, che riporta di un'ulteriore offerta arrivata nelle ultime ore al Lille da parte della squadra inglese, sempre alla ricerca di un nuovo attaccante che possa eventualmente sopperire alla partenza diGli Spurs, nelle ultime ore, avrebbero presentato una nuova offerta al club francese (sconosciute le cifre dell'ultima proposta), sempre bisognoso di chiudere quanto prima la questione cessioni per le esigenze economiche del club. La strada per l'accordo Osimhen- Napoli sembra spianata, ma il Tottenham non si arrenderà tanto facilmente.