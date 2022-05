Osimhen-Utd ora è più complicato: Red Devils fuori dalla Champions

Potrebbe essersi escluso da solo dalla corsa a Victor Osimhen il Manchester United, reduce in queste ore dall'ennesimo capitombolo di una stagione certamente non positiva. I Red Devils sono stati sconfitti dal Brighton 4-0 nell'ultima uscita di Premier League, un ko pesante per il blasone, il morale, ma anche e soprattutto per la classifica visto che adesso è matematicamente impossibile raggiungere almeno la qualificazione alla prossima Champions League.

La squadra che il prossimo anno sarà allenata da ten Hag adesso deve "accontentarsi" del 6° posto e della prossima Europa League, ma l'esclusione dalla competizione europea per club più importante è un colpo anche per il mercato: come scrive Daily Express, è difficile infatti immaginare un assalto a Victor Osimhen la prossima estate, sia per le problematiche economiche che questo comporterebbe - il Napoli chiede almeno 100 milioni di euro, una cifra non impossibile per lo United ma che sarebbe stata più "semplice" con la qualificazione - che per le volontà sportive del calciatore. Il nigeriano, infatti, vorrebbe giocare la Champions che ha già conquistato con gli azzurri quest'anno.